نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الان الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي
الان الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بعرض نتائج امتحانات الثالث المتوسط الخارجي 2022 وذلك بعد فترة كبيرة من انتهاء الامتحانات وبدأ عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات، حيث تم توفيرها الآن من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة حيث تم تفعيلها في كثير من المحافظات مثل محافظة صلاح الدين ومحافظة بابل ومحافظة المثنى وواسط والقادسية ومحافظة بغداد وأيضا ذي قار وكركوك ونيسان السليمانية والنجف والبصرة وكربلاء وينوى والأنبار التي ظهر بها ارتفاع كبير في نسبة النجاح في هذه المرحلة التعليمية للطلبة وبالتالي حصلوا على درجات جيدة في أغلب المواد مقارنة بنتائج الصف الثالث متوسط الترم الأولى من هذه السنة، وسوف نستعرض لكم في الفقرات التالية كيفية الاستفسار عن النتائج من خلال الموقع إلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.
الان الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 نتابعها مع حضراتكم الان حيث طلاب الصف الثالث ينتظرون نتائجهم بفارغ الصبر وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يتمكنوا من معرفة مصيرهم، حيث أت الذين فشلوا في اجتياز هذه الامتحانات يتم نقلهم لدور آخر وهو الأخير للصف الثالث المتوسط وهم الآن متلهفين لعرض نتائجهم ودرجاتهم، كما يوفر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث ومتوسط عن طريق عرض النتائج بصيغة pdf لجميع محافظات دولة العراق، ومن المرجح أن يقابل الطلاب صعوبة في الدخول إلى الموقع نظرا لكثرة الطلاب والعدد الكبير الذين يبحثون عن نتائجهم لهذا للعام الدراسي 2022 ومعرفة هل يستطيعوا الانتقال إلى المستوى التالي أو الرسوب وتكرار العام .
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي بالعراق
قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بعرض النتائج الخاصة بالثالث المتوسط الخارجي بالعراق علي الموقع الرسمي لهم وذلك لكافة محافظات البلاد ليسهل على الطالب العراقي وأولياء أمورهم معرفة نتيجته أو استخراجها ،بدلا من الذهاب إلى المدارس، ويتم معرفة الدرجات باتباع العديد من الخطوات السهلة على النحو التالي:
- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار قسم الاستعلام عن النتائج
- تم تحديد المرحلة التعليمية المطلوبة
- اختر المحافظة التي ينتمي لها الطالب واضغط على عرض النتائج وتنزيل ملف PDF.
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