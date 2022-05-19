رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022 وخطوات اضافة رقم التليفون على بطاقة التموين اون لاين

رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022 فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين حيث تم ارسال رسالة الى العديد من المستفيدين من الدعم التموينى تتضمن ” بضرورة تحديث بطاقة التموين الخاصة بكم عن طريق اضافة رقم هاتف محمول باسم رب الاسرة او صاحب البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر او التوجه الى مكاتب التموين التابعة لكم فى كل المحافظات وعلى كل من تظهر له هذه الرسالة تحديث بياناته قبل يوم الثلاثين من شهر يونيو المقبل حتى لا يتم ايقاف بطاقة التموين الخاصة بكم ” وظهرت هذه الرسالة فى هذه الايام لذلك يهتم العديد من المواطنين بتسجيل بياناتهم ورقم الهاتف الخاص بهم قبل ايقاف البطاقة فى المعاد المحدد والاستفادة من كافة الدعم من التموين واليكم الان طرق تحديث بطاقة التموين ..

رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022

رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022 نستعرضه مع حضراتكم الان حيث قد اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى عن تخصيص موقع دعم مصر الخاص بالوزارة من اجل التسجيل وتحديث بيانات البطاقة التموينية واضاف ان التسجيل لا يمكن به صعوبة بشرط ان يكون رقم الهاتف المسجل باسم صاحب بطاقة التموين وان الوزارة سترفض اي ارقام لا تحمل اسم صاحب التموين بل وسيتم ايقاف البطاقة بعد مرور الموعد الذى تم تحديده فى نهاية شهر يونيو المقبل وننشر لكم الان طرق تحديث بطاقة التموين :-

قم بالبحث عن موقع دعم مصر على شبكة الانترنت من خلال جوجل

الضغط على تسجيل رقم المحمول

يتم تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن

ثم يظهر بيانات المواطن ويطلب منك تسجيل رقم هاتف موبايل باسم صاحب البطاقة التموينية

يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول فى خانة التسجيل

ويتم الضغط على ارسال الرقم السرى ويتم كتابة الكود الذى سوف يأتى فى رقم الموبايل الذى تم تسجيله

وبذلك ينتهي التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين

قرار تحديث بطاقة التموين

جاء قرار تحديث بطاقة التموين لسهولة التواصل مع كل المستفيدين من بطاقة التموين والذى يصل عددهم الى 72 مليون مواطن فى كل محافظات مصر ومن اجل اعطائهم الدعم الكافى وبجودة عالية من حيث السلع والخبز التموينى .