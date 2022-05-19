eduserv.cairo.gov.eg بوابة نتائج التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2022

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عمر شويل - جدة نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2022 وذلك عقب تصريح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتيجة التعليم الأساسي على البوابة الخاصة بنتائج التعليم الأساسي، أخذ العديد من أولياء الأمور يبحثون عن الرابط الإلكتروني لهذه البوابة حتى يتمكنوا من الاطلاع على مستوى أبنائهم، وسنوضح فيما يلي الآلية الصحيحة للاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي بجانب توضيح الموعد المتوقع لظهور النتيجة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني 2022م

فعلت وزارة التعليم الرابط الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي، حتى يتمكن طلاب مرحلة التعليم الأساسي من الاطلاع على نتائجهم بكل يسر، وذلك ضمن محاولة الوزارة لميكنة جميع الخدمات التعليمية المتباينة المقدمة لكافة الطلاب، وذلك لمحاولة تقليل التزاحم للحد من تفشي الوباء المستجد بين الطلاب.

نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والإعدادية 2022

نتابع إعلان وزارة النتائج فقد يسرت وزارة التعليم والتعليم طريقه الاستعلام عن نتائج المرحلة الأساسية للتعليم، وذلك عبر اتباع التعليمات الآتية :

الولوج للبوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.

انقر على تبويب الاستعلام عن النتيجة.

اختار المرحلة الدراسية المرغوب الاستعلام عنها.

حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

دون رقم جلوس الطالب.

اضغط على تبويب بحث.

ستظهر نتيجة الطالب بشكل تفصيلي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022م عبر الرقم القومي

الدخول لبوابة التعليم الأساسي على شبكة الإنترنت والذي تم توضيحه مسبقًا.

دون رقم الطالب القومي.

اختار المرحلة الدراسية للطالب وحدد الصف الدراسي.

انقر على تبويب عرض النتيجة.

نتيجة الترم الثاني 2022 فقد أنهى طلاب مرحلة التعليم الأساسي امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021 -2022م منذ أيام قليلة، وهم يترقبون الآن الموعد الرسمي الذي تقرره الوزارة لظهور النتيجة، وقد أكدت مصادر مسؤولة من الوزارة أن النتيجة ستظهر خلال الفترة المقبلة بعد أن تنهي الوزارة كافة أعمال التصحيح والمتابعة لكي تخرج النتاج الخاصة بصفوف التي أنهات الامتحانات الخاصة بها خلال أيام، حتى تستطيع كافة الطلاب الاطلاع على النتائج بصورة مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي المعتمد من الوزارة لاستخراج نتائج الطلبة بمختلف المراحل الدراسية.