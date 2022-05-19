رابط pdf نتائج الثالث المتوسط خارجي بالعراق 2022 epedu.gov.iq موقع وزارة التربية والتعليم عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 حيث يتساءل عدد كبير من طلبة وطالبات العراق عن موعد صدور نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022، حيث يعيش الطلاب حالة من الذعر والقلق بسبب عدم ظهور النتيجة حتى الآن يرغبون في التعرف على النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي، موقع نتائج الثالث المتوسط خارجي العراق 2022 الدور الأول وفي هذا الصدد أكدت العديد من المصادر المسؤولة التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية أن نسب النجاح هذا العام وصلت إلى 90٪ أما حالات الرسوب فهي تتعلق بمن تخلفوا عن حضور الامتحانات، وخلال السطور التالية سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2021-2022 موقع epedu.gov.iq.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022

موقع نتائج الثالث المتوسط خارجي العراق 2022 الدور الأول أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 أوشكت على الظهور، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ولم يتبقى سوى رصد درجات الطلاب ليتم طرح النتيجة، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq الرسمي للوزارة، وأوضحت الوزارة أن نتائج هذا العام جيدة جدًا ومرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية نتائج الثالث المتوسط خارجي

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

نتائج الثالث المتوسط خارجي العراق 2022 يستطيع جميع الطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط إلكترونيًا فور الإعلان عنها وذلك بكل سهولة ويسر حتى يتم التيسير على الطلاب للحصول على النتيجة عبر الإنترنت دون الحاجة للخروج من المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومحور أميكرون الجديد، نتائج الثالث المتوسط خارجي العراق 2022 pdf ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات القليلة التالية:

أوًلا يتم زيارة الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq.

الضغط على أيقونة “نتائج الاختبارات”.

اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب المستعلم.

وفي النهاية يتم الضغط على زر “الإستعلام عن النتيجة”.

سيتم عرض كالاستعلامصيل الخاصة بنتيجة الطالب.

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