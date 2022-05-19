اليمن يؤكد ضرورة تكثيف الدعم الأممى والدولى لضمان الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اليمنى، الدكتور معين عبدالملك، ضرورة تكثيف الدعم الأممى والدولى لجهود الحكومة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وإسناد خططها لضمان الأمن الغذائى وإمدادات المواد الأساسية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة فى إمدادات وأسعار المواد الغذائية.





ودعا عبدالملك، خلال اجتماع افتراضى، عقده اليوم الخميس، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارتن جريفيث، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، المجتمع الدولى إلى تقديم مزايا تفضيلية لمستوردى القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنسانى فى اليمن والذى ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.

وأشار إلى المعاناة الإنسانية القائمة فى ظل استمرار مليشيا الحوثى فى حربها ضد الشعب اليمنى وتنصلها من الاتفاقات والالتزامات لتخفيف هذه المعاناة وأخرها عدم تنفيذ اشتراطات الهدنة الأممية ورفضها رفع الحصار عن تعز وعدم دفع رواتب الموظفين.

وتطرق إلى آفاق نجاح الهدنة الأممية وتمديدها وحرص الحكومة المستمر على دعم مساعى الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسى وفق المرجعيات المتوافق عليها، لافتا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسى اليمنى برئاسة الدكتور رشاد العليمى نفذت التزاماتها بخصوص وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حرصا على تخفيف المعاناة الإنسانية فى كافة مناطق الجمهورية، ومستعدة للتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات التى من شأنها إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار.

وقال إن "الأولوية هى للضغط من أجل استكمال تنفيذ بنود الهدنة ورفع الحصار الغاشم عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية بين المدن الرئيسية والتى تضاعف معاناة المواطنين الإنسانية، وإن المعنى الحقيقى للهدنة هو ما يلمسه المواطن فى تخفيف معاناته الإنسانية".

وبدوره، أكد جريفيث، أن الأمم المتحدة تضع اليمن على رأس أولوياتها الإنسانية وتراقب الوضع عن قرب، وقلقه من تداعيات الأزمة الناجمة عن التطورات العالمية الراهنة على الأمن الغذائى.. مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل حثيث من أجل تخفيف الأزمة وتداعياتها وخاصة على الدول التى تعانى من الصراع ومنها اليمن.

وأشار جريفيث إلى أن الهدنة فى اليمن تطور إيجابى بكل المقاييس ومن المهم نجاحها بشكل كامل.. لافتا إلى تفهمه لما طرحه رئيس الوزراء اليمنى من مقترحات لتعزيز الأمن الغذائى والتعامل مع الأزمة الإنسانية ودعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة فى هذا الجانب.