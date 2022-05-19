الاتحاد الإفريقى يؤكد أهمية توافر بيانات حول أمن وسلامة الغذاء بإفريقيا

وشدد سيمبليس نوالا، على أن الاتحاد الإفريقى ملتزم، التزاما كاملا، بمعالجة قضايا سلامة الأغذية فى القارة من خلال توافر محسن ومستدام لبيانات سلامة الأغذية الموثوقة لمساعدة متخذى القرار والقائمين على السياسة الوصول لوضع آمن وصحى فى المجتمعات الإفريقية.
وقال نوالا: "نحن بحاجة إلى توفير نظم توليد البيانات، التى تستند إلى الأدلة لتحسين إدارة سلامة الأغذية فى القارة؛ حيث تعيق الأطعمة الملوثة جهود الأمن الغذائى واستمرار الوضع الراهن غير المقبول لانعدام الأمن الغذائى والجوع وسوء التغذية وغير ذلك من المشكلات الصحية".
جاء ذلك بمناسبة عقد الاتحاد الإفريقى فى مدينة دوالا بالكاميرون أول ورشة عمل حول تعزيز سلامة الأغذية ونظم إدارة المعلومات والمعرفة التى تسهم فى حركة التجارة وتوفير غذاء آمن صحى.
وذكر الاتحاد الإفريقى، فى بيان اليوم، أن ورشة العمل تناولت قضية توفير البيانات الفعالة وتوليد وتحليل وتبادل المعرفة لدعم تقييم المخاطر واتخاذ القرار، وتوجيه سياسات سلامة الأغذية ومواءمتها على المستوى الوطنى والإقليمى والقارى لتعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية.
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