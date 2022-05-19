وأضاف أوريشكين، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الروسية، أن السبب الرئيسى للمجاعة العالمية، التى قد تحدث حتى نهاية العام الجارى، هو القرارات السياسية والاقتصادية لواشنطن وبروكسل، مشيرا إلى أن هذه المجاعة ستكون نتيجة لارتفاع أسعار القمح والأسمدة جراء العقوبات الغربية الأخيرة، وسياسة واشنطن النقدية فى إطار مكافحة عواقب وباء كورونا.
وشدد على اتخاذ روسيا لجميع التدابير اللازمة لتجنب الأزمة الغذائية فى البلاد منذ العام الماضى.
وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، قد صرح فى وقت سابق، بأن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة جارية لاستئناف عمليات الشحن التجارى والإنسانى من ميناء أوديسا الأوكرانى، وضمان توريد الحبوب إلى السوق العالمية، من أجل خفض أسعار المواد الغذائية فى كل مكان.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب مثل القمح والذرة والزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس، كما تعد أحد أهم مصدرى الأسمدة عالميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: تصرفات واشنطن ستؤدى لحدوث مجاعة فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.