موسكو: تصرفات واشنطن ستؤدى لحدوث مجاعة فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال مساعد الرئيس الروسى، مكسيم أوريشكين، اليوم الخميس، إن محاولة واشنطن لنقل احتياطات الحبوب من أوكرانيا لا تؤدى إلى كارثة إنسانية هناك فحسب، بل تتسبب فى مجاعة فى العالم أيضا.





وأضاف أوريشكين، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الروسية، أن السبب الرئيسى للمجاعة العالمية، التى قد تحدث حتى نهاية العام الجارى، هو القرارات السياسية والاقتصادية لواشنطن وبروكسل، مشيرا إلى أن هذه المجاعة ستكون نتيجة لارتفاع أسعار القمح والأسمدة جراء العقوبات الغربية الأخيرة، وسياسة واشنطن النقدية فى إطار مكافحة عواقب وباء كورونا.

وشدد على اتخاذ روسيا لجميع التدابير اللازمة لتجنب الأزمة الغذائية فى البلاد منذ العام الماضى.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، قد صرح فى وقت سابق، بأن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة جارية لاستئناف عمليات الشحن التجارى والإنسانى من ميناء أوديسا الأوكرانى، وضمان توريد الحبوب إلى السوق العالمية، من أجل خفض أسعار المواد الغذائية فى كل مكان.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب مثل القمح والذرة والزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس، كما تعد أحد أهم مصدرى الأسمدة عالميا.