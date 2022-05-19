العالم اليوم - رغم تألقه.. لماذا يبتعد ماني عن ترشيحات "الأفضل"؟

انتم الان تتابعون خبر رغم تألقه.. لماذا يبتعد ماني عن ترشيحات "الأفضل"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 مايو 2022 10:18 مساءً - بعد موسم مميز قاد خلاله منتخب بلاده بالفوز بكأس أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم وفريقه للتتويج بلقبين والمنافسة على آخرين، تعالت أصوات مطالبة بترشيح ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي لجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم، لكن في الوقت ذاته يبدو السنغالي بعيدا عن ترشيحات الجوائز الفردية.

فقد غاب ماني عن ترشيحات جائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية لاختيار أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2021-2022، رغم مساهماته في فوز فريقه بلقبي كأس، فضلا عن التمسك بالأمل في اقتناص الدوري الممتاز ودوره في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن جهة أخرى، فقد توج زميله النجم المصري محمد صلاح بجائزة رابطة الكتاب المرموقة للمرة الثانية في مسيرته، ولم يكن ماني ينافسه، حيث جاء كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي ثانيا، ثم ديكلان رايس نجم وستهام يونايتد ثالثا.

وفي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، غاب ماني أيضا عن الترشيحات، بينما تواجد زميلاه صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، إضافة إلى بوكايو ساكا من أرسنال، وسون هيونغ مين من توتنهام، ووارد بروس من ساوثهامبتون، وجارود بوين من وستهام، وخواو كانسيلو ودي بروين من مانشستر سيتي.

لماذا يغيب ماني؟

من وجهة نظر الصحفي السنغالي أليو فاي، فإن مواطنه يقدم واحدا من أفضل مواسمه خلال السنوات الأخيرة، حيث قدم خدمات جليلة لمنتخب "أسود التيرانغا" وليفربول، الذي تنتظره موقعة قوية أمام ريال مدريد الإسباني بعد أيام، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف فاي في حديث لموقع "دوت الخليج": "ماني سجل 15 هدفا في الدوري الإنجليزي، في الأسابيع الماضية كان أكثر لاعب حاسم في ليفربول، لقد كان يحمل الفريق على كتفيه".

وتابع الصحفي السنغالي: "سجل ماني أهدافا حاسمة ضد مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري، ومنذ عودته من كأس الأمم الإفريقية هو الأفضل في ليفربول".

واستنكر استبعاد ماني من جائزة لاعب الموسم في الـ"بريميرليغ"، مضيفا: "لا أعرف كيف يُستبعد من الترشيحات، ويظهر لاعب مثل بوين وساكا. بالتأكيد ماني يأتي قبلهما".

هل ينافس على بالون دور؟

ومن جهة أخرى، فإن صحيفة "ليكيب" الفرنسية رشحت 4 لاعبين لمنافسة كريم بنزيمة على الكرة الذهبية هذا العام، من بينهم ماني، بالإضافة إلى كيليان مبابي وكيفين دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي، في ظل غياب صلاح، واختار العديد من نقاد الدوري الإنجليزي والنجوم السابقين، ماني لمنافسة بنزيمة على "بالون دور".

وكان الإنجليزي ستيف مكمانمان قال في حديث مع شبكة "بي تي سبورت" إنه سيختار ماني إذا كان من حقه ترشيح لاعب للفوز بـ"بالون دور".

وأضاف نجم الكرة الإنجليزية السابق أن تسجيل ماني في نهائي دوري أبطال أوروبا إن حدث، سيجعله مرشحا فوق العادة للفوز بالجائزة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بنزيمة يستحق الفوز بالكرة الذهبية أيضا.

أما الإنجليزي جيمي كاراغير مدافع ليفربول السابق فقال في حديث لصحيفة "تلغراف" البريطانية، إن ماني ينافس بنزيمة للفوز بالكرة الذهبية.

وأضاف: "الأمر أشبه بركلات ترجيح بين بنزيمة وماني. سنرى من سيفوز في النهاية عندما يلتقيان في نهائي دوري أبطال أوروبا".

لكن فاي قال: "أعتقد أن ماني سيأتي في المركز الثاني في ترتيب جائزة بالون دور خلف بنزيمة".

وأردف الصحفي السنغالي: "في الوقت الحالي يتفوق ماني على صلاح، فوزه بكأس الأمم الإفريقية يمنحه الميزة، بالإضافة إلى التتويج بلقبي كأس إنجلترا وكأس الاتحاد الإنجليزي محليا، وفرصته في الفوز برباعية تاريخية إذا توج ليفربول بدوري الأبطال والدوري، بمساهمة جيدة من ماني، قد يحصل على فرصة للفوز بالكرة الذهبية".