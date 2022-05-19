نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برابط مباشر من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF في المقال التالي
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برابط مباشر من وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها الان مع حضراتكم حيث قد حظت نتائج القبول الموازي بالساعات الاخيرة الأعلى بحثاً على جوجل من بين جميع المواضيع الرائجة وذلك لأجل إتمام الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل بعد التصريحات الاخيرة المؤكدة على ان نتائج القبول الموازي الان معلنة بشكل مبسط على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بامكانكم اجراء الاستعلام عنها اون لاين وذلك بعدما حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة تقديم جميع الخدمات التعليمية بشكل وبصورة الكترونية وذلك فى ظل ازمة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث قد تقدم على القبول الموازي نحو 35 الف طالب وطالبة ليتم الاعلان عن قبول نحو 21 الف طالب ونشر نتائجهم على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تدوين اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf، هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات أسفل المقال الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبول
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برابط مباشر من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني PDF على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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