موسكو: سنعمل على استئناف الرحلات الجوية مع جورجيا بعد انقطاع 3 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي جريجوري كاراسين، اليوم الخميس، أن بلاده سوف تعمل على استئناف الرحلات الجوية مع جورجيا، بعد انقطاع دام ما يقرب من 3 سنوات.

وقال كاراسين - في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، حول مسألة استئناف الرحلات الجوية مع جورجيا - "نأمل أن نعمل في هذا الاتجاه".. مُشيرًا إلى أنه قبل فترة الوباء، كان الطرفان قريبين للغاية من استئناف الحركة الجوية بين البلدين.

وأضاف: "لسوء الحظ، حال فيروس كورونا دون ذلك ، دعونا نأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته الآن".

وكانت وزارة النقل الروسية قد أعلنت - فى شهر يونيو 2019 - أن الحكومة ستوقف استقبال رحلات الطيران من شركات الطيران الجورجية القادمة للبلاد، عقب اندلاع اضطرابات فى تبليسي نتيجة زيارة مُشرع روسي، عقب قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتعليق رحلات الركاب إلى جورجيا.

يذكرأن، أعلن رئيس اتحاد منتجى الحبوب والدقيق فى جورجيا، ليفان سيلاجافا، أن مخزونات القمح فى البلاد نفذت بالفعل، وأن المطاحن ستتوقف عن العمل فى الأيام المقبلة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ويأتى ذلك فى ظل اتجاه جورجيا نحو استيراد الدقيق بشكل نشط، وفقا لما ذكره المسئول الجورجى، وقال سيلاجافا: "منذ عدة أشهر تم استيراد الدقيق بقوة إلى البلاد ليحل محل القمح، واليوم وصلنا إلى النقطة التى نفدت فيها بالفعل مخزونات القمح التى كانت لدينا من قبل، وستتوقف المطاحن (عن العمل) فى غضون أيام قليلة".

وأضاف أنه وفقا للتشريعات الجورجية الحالية فإن الضريبة على استيراد دقيق القمح هى صفر، وسعر القمح يبلغ اليوم 120 دولارا للطن، وأشار سيلاجافا إلى أن الأمم المتحدة توصى الدول بامتلاك مخزون من القمح يكفى لمدة شهرين على الأقل.

وتستهلك جورجيا ما يصل إلى 650 ألف طن من القمح سنويا، وتوفر الجمهورية بنفسها 15% فقط من استهلاكها.

وفى أبريل الماضى، صرح وزير البيئة والزراعة فى جورجيا، أوتار شاموجيا، بأن السلطات تخطط لزيادة كمية القمح المزروع من 15% إلى 50% من إجمالى الكمية المخطط استهلاكها فى السنوات المقبلة.