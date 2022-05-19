صندوق النقد يتوقع تباطؤ الاقتصاد الإيطالى بسبب الأزمة الأوكرانية والتضخم

جدة - نرمين السيد - وقال الصندوق، فى تقرير دورى، أوردته وكالة "آكى" الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، إن نمو الاقتصاد الإيطالى مرشح للتباطؤ مع مخاطر انكماش، على الرغم من علامات قدرته على الصمود، مشيرا إلى أن إجراء تعديلات فى بنود الإنفاق من شأنه أن يؤدى إلى تحسن كبير، ولكن تدريجى فى ميزان الميزانية والدين العام.
ولفت التقرير إلى أن البنوك الإيطالية قد قاومت أزمة الوباء بشكل جيد، لكنها لا تزال بحاجة إلى نهج حذر، فيما يتعلق برؤوس الأموال.
وشدد على أن تنفيذ استثمارات وإصلاحات الخطة الوطنية للتعافى والقدرة على الصمود بوسعها دعم الإنتاجية والنمو المحتمل وتسريع التحول الأخضر.
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