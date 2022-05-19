روسيا: نرحب بالخطة الإيطالية بشأن التسوية مع أوكرانيا دون العلم بتفاصيلها

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس: "إن مشاركة كل من يمكنه الإسهام فى التسوية موضع ترحيب، ولا أحد يرفض مثل هذه الجهود المخلصة، حتى الآن لا نعرف للأسف أى تفاصيل عن الخطة الإيطالية، ولقد علمنا بهذا الأمر من خلال وسائل الإعلام فقط".

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت، فى وقت سابق، أن إيطاليا اقترحت خطة لحل الأزمة فى أوكرانيا تتكون من أربع مراحل، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تسليم وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو الوثيقة التى أعدتها وزارة الخارجية بمشاركة الحكومة الإيطالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم، إن رد روسيا العسكرى على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو) سيكون متناسبا مع وجود الحلف هناك، ومع أنواع الأسلحة التى سيتم نشرها فى البلاد.

وأضافت ماتفيينكو أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لا يعزز الاستقرار فى أوروبا كما سيؤثر سلبا على الوضع السياسى هناك، معتبرة أن قرار هلسنكى وستوكهولم بالانضمام إلى الحلف اتخذ بضغط من الغرب ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، من أن هذا القرار قد يؤدى إلى انخفاض مستوى التعاون بين روسيا والدولتين.

من جانبه، قال مساعد الرئيس الروسى، فلاديمير ميدينسكى إن السويد ستفقد جزءا من سيادتها حال انضمامها إلى الناتو.

وفى سياق منفصل، أعلنت وكالة الرقابة الروسية على حماية المستهلك تشديد إجراءات الحجر الصحى على الحدود لمنع تسلل فيروس جدرى القرود.

وأوضح بيان للوكالة الروسية اليوم الخميس أنها عززت تدابير الرقابة والحجر الصحيين على الحدود لمنع انتشار مرض جدرى القرود، وذلك بعد اكتشاف العديد من الحالات فى المملكة المتحدة ودول أخرى.

وأضاف البيان:"بغرض منع انتشار مرض جدرى القرود فى أراضى روسيا الاتحادية، عززت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحى على الحدود"، مشيرا إلى أن الوكالة تواصل التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية لضمان تبادل المعلومات فى الوقت المناسب حول تطور الوضع الوبائى.

وفى سياق متصل، قام المركز الروسى الحكومى لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، التابع للرقابة على حماية المستهلك، بتطوير واختبار الاختبارات السريعة لجدرى القرود لتحديد الحالات المحتملة.

وكانت وكالة الأمن الصحى البريطانية أعلنت - أمس - إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدرى القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.

ويعد جدرى القرود مرضا فيروسيا نادرا ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبا فى البلدان الأفريقية.