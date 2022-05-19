الإمارات: 12 مليار دولار حجم استثماراتنا فى الهند بنهاية 2021

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد الإماراتى عبدالله بن طوق المرى، إن بلاده من أهم الدول المستثمرة فى الهند حيث تستحوذ على ما نسبته تتجاوز 2% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى الهند، والأولى عربيا، والتاسعة عالميا، بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار "44 مليار درهم" بنهاية 2021؛ فيما نما حجم التجارة بين البلدين 14 ضعفا من 11.6 مليار درهم فى عام 2002 إلى 162.8 مليار درهم بنهاية العام الماضى.





وأضاف المرى، خلال لقاء مع ممثلى الشركات الإماراتية المستثمرة فى مومباى، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الهند تعد واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات سواء فى الاستثمارات الصادرة منها أو الواردة إليها حيث تستحوذ الهند على أكثر من 25% من إجمالى استثمارات الدول الأسيوية غير العربية الواردة إلى الإمارات. وأطلع الوزير الإماراتى، خلال اللقاء الذى نظمه مجلس الأعمال الهندى الإماراتى، فى إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى الهند بهدف ارساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، على أبرز التحديات وفرص الاستثمار بالأسواق الهندية فى مختلف القطاعات والمجالات وخطط الشركات الإماراتية المستثمرة فى الهند للتوسعية فى هذه الأسواق، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التى دخلت حيز التنفيذ فى الأول من شهر مايو الحالى.

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