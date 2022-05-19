الشيوخ الأمريكي: يخصص 40 مليار دولار لأوكرانيا
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية بقيمة نحو 40 مليار دولار إلى أوكرانيا.
وصوت 86 من أصل السيناتورات الـ100 في المجلس لصالح تخصيص هذه الأموال إلى حكومة أوكرانيا، مقابل 11 معارضا.وفق روسيا اليوم
ومن المقرر أن يحال هذه التشريع بعد مصادقة الكونغرس عليه إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع ثم سيدخل حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك بعد تعثر عملية تمرير التشريع عبر مجلس الشيوخ، بسبب معارضة السيناتور الجمهوري راند بول الذي منع تبنيها بإجراءات مسرعة.
وكان الكونغرس قد قرر زيادة المبلغ المخصص ضمن هذه الحزمة إلى حكومة كييف إلى قرابة 40 مليار دولار، مقارنة مع 33 مليار دولار طلبها بايدن أصلا.
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