“الأوبئة” توصي بإلغاء إلزامية الكمامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 19 مايو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أوصت بإلغاء الزامية ارتداء الكمامة في المناطق المغلقة. وأشار في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ووزارة الصحة ستدرس التوصية، خاصة أن قرار ارتداء الكمامة مرتبط بأوامر دفاع.

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