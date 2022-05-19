كم سلم رواتب التمريض في السعودية بعد التحديث 1443- 2022 جميع التخصصات

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كم سلم رواتب التمريض في السعودية بعد التحديث يهتم قطاع كبير من المواطنين في جميع أنحاء السعودية بالتعرف على قيمة الرواتب التي تحصل عليها فئة التمريض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من العاملين ضمن وظيفة التمريض والراغبين في الالتحاق إليها من الأشخاص، حيث يتم الإعلان بشكل دوري عن وظائف التمريض التي تأتي من قبل المؤسسات العامة الموجودة في السعودية سواء الحكومية أو الخاصة، ونجد أن رواتب التمريض في السعودية ينظمها سلم رواتب التمريض الذي يتم طرحه من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الصحة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب التمريض في السعودية 1443.
سلم رواتب التمريض في السعودية 1443
ونجد أن سلم رواتب التمريض في المملكة العربية السعودية، هو السلم الذي يتم إعلانه من قبل وزارة الصحة السعودية، والذي يتم تخصيصه لرواتب العاملين بمهنة التمريض من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية، وقد جاء سلم الرواتب يوضح كل ما يتعلق بالرواتب التي يحصل عليها الموظفين في الدرجات المختلفة، فنجد أن الرواتب تختلف بناء على الدرجة الخاصة بكل موظف في جميع أنحاء السعودية؛ نجد أن الممرض في السعودية يحصل على راتب شهري يصل إلى 12000 ريال سعودي في الشهر الواحد، وتتراوح الرواتب ما بين 6,350 ريال سعودي كحد أدنى، وتصل إلى 18,200 ريال كحدٍ أعلى.
رواتب التمريض في السعودية بعد التحديث 1443
وقد أعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة بالإعلان عن السلم الذي جاء يتضمن رواتب التمريض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تختلف الرواتب بناء على المسمى الوظيفي الخاص بالموظف التابع للوزارة، وقد جاءت رواتب التمريض في سلم الرواتب الجديد بعد التحديث على النحو التالي.
- الممرض / الممرضة 12,000 ريال سعودي
- ممرضة العناية المشددة 13,800 ريال
- مساعد مدير التمريض 22,700 ريال
- ممرضة الشركة 10,400 ريال
- ممرضة قطاع 12,300 ريال
- رئيس الممرضين 14,700 ريال
- ممرضة بيت 11,700 ريال
- ممرضة مسجلة عناية مشددة 13,800 ريال
- أخصائي ممرض معلوماتية 13,500 ريال
- ممرضة مرخصة 12,800 ريال
- ممرضة الصحة العقلية 12,900 ريال
- ممرض ممارس حديثي الولادة 18,600 ريال
- القابلة للممرضة 14,300 ريال
- ممرضة متدربة 16,200 ريال
- مساعد التمريض 11,800 ريال
- منسق التمريض 15,200 ريال
- مدير التمريض 30,400 ريال
- خدمات التمريض 14,500 ريال
- مشرف التمريض 19,100 ريال
- مستشار الصحة المهنية 23,000 ريال
- ممرضة العلاج المهني 20,500 ريال
- وممرضة نفسية 11,600 ريال
- ممرضة مسجلة 12,300 ريال
- وممرضة مدرسة 11,400 ريال
- ممرضة الموظفين 12,200 ريال
كم رواتب التمريض في السعودية حسب الخبرة
|راتب الممرض الذي تتجاوز خبرته عامين:
راتب الممرض الذي تتراوح خبرته ما بين (2-5 سنوات):
|7,300 ريال سعودي.
8,960 ريال سعودي.
|راتب الممرضين الذين تتراوح خبرتهم ما بين (5-10 سنوات):
|12,700 ريال سعودي.
|راتب الممرض الذي تتجاوز خبرته 10 سنوات:
|14,800 ريال سعودي.
|راتب الممرض الذي تتجاوز خبرته 15 عامًا:
|16,300 ريال سعودي.
|راتب الممرض الذي تتجاوز خبرته 20 عامًا: .
|17,300 ريال سعودي
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