كم سلم رواتب التمريض في السعودية بعد التحديث 1443- 2022 جميع التخصصات

كم سلم رواتب التمريض في السعودية بعد التحديث يهتم قطاع كبير من المواطنين في جميع أنحاء السعودية بالتعرف على قيمة الرواتب التي تحصل عليها فئة التمريض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك من العاملين ضمن وظيفة التمريض والراغبين في الالتحاق إليها من الأشخاص، حيث يتم الإعلان بشكل دوري عن وظائف التمريض التي تأتي من قبل المؤسسات العامة الموجودة في السعودية سواء الحكومية أو الخاصة، ونجد أن رواتب التمريض في السعودية ينظمها سلم رواتب التمريض الذي يتم طرحه من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الصحة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب التمريض في السعودية 1443.

سلم رواتب التمريض في السعودية 1443

ونجد أن سلم رواتب التمريض في المملكة العربية السعودية، هو السلم الذي يتم إعلانه من قبل وزارة الصحة السعودية، والذي يتم تخصيصه لرواتب العاملين بمهنة التمريض من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية، وقد جاء سلم الرواتب يوضح كل ما يتعلق بالرواتب التي يحصل عليها الموظفين في الدرجات المختلفة، فنجد أن الرواتب تختلف بناء على الدرجة الخاصة بكل موظف في جميع أنحاء السعودية؛ نجد أن الممرض في السعودية يحصل على راتب شهري يصل إلى 12000 ريال سعودي في الشهر الواحد، وتتراوح الرواتب ما بين 6,350 ريال سعودي كحد أدنى، وتصل إلى 18,200 ريال كحدٍ أعلى.

رواتب التمريض في السعودية بعد التحديث 1443

وقد أعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة بالإعلان عن السلم الذي جاء يتضمن رواتب التمريض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تختلف الرواتب بناء على المسمى الوظيفي الخاص بالموظف التابع للوزارة، وقد جاءت رواتب التمريض في سلم الرواتب الجديد بعد التحديث على النحو التالي.

الممرض / الممرضة 12,000 ريال سعودي

ممرضة العناية المشددة 13,800 ريال

مساعد مدير التمريض 22,700 ريال

ممرضة الشركة 10,400 ريال

ممرضة قطاع 12,300 ريال

رئيس الممرضين 14,700 ريال

ممرضة بيت 11,700 ريال

ممرضة مسجلة عناية مشددة 13,800 ريال

أخصائي ممرض معلوماتية 13,500 ريال

ممرضة مرخصة 12,800 ريال

ممرضة الصحة العقلية 12,900 ريال

ممرض ممارس حديثي الولادة 18,600 ريال

القابلة للممرضة 14,300 ريال

ممرضة متدربة 16,200 ريال

مساعد التمريض 11,800 ريال

منسق التمريض 15,200 ريال

مدير التمريض 30,400 ريال

خدمات التمريض 14,500 ريال

مشرف التمريض 19,100 ريال

مستشار الصحة المهنية 23,000 ريال

ممرضة العلاج المهني 20,500 ريال

وممرضة نفسية 11,600 ريال

ممرضة مسجلة 12,300 ريال

وممرضة مدرسة 11,400 ريال

ممرضة الموظفين 12,200 ريال

كم رواتب التمريض في السعودية حسب الخبرة