تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وظائف 1443 والكشف عن شروط القبول

قريباً بدء تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للوظائف التي تم الإعلان عن الرغبة في شغلها خلال العام الجاري 1443، كما جاء في الإعلان الذي نشرته الإدارة العامة للقول المركزي في وزارة الداخلية السعودية، كما تم الإشارة إلى شروط القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية للأمن الدبلوماسي، على رتب عدة للرجال فقط، وهي ، وكيل رقيب، جندي أول، عريف، جندي، كي يتم التعيين عليها من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما شملت الشروط تحديد المؤهل الدراسي المطلوب ومراحل التقديم والتسجيل في بوابة التوظيف أبشر.

وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443

من بين شروط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 ، تحديد المؤهل الدراسي والتخصصات المطلوبة والمسموح له التقديم على كل رتبة كما يلي:

الرتبة شروط المؤهل والتخصصات المطلوبة رتبة وكيل رقيب الحصول على شهادة البكالوريوس في أحد أحد التخصصات التي تشمل حاسب ألي، نظم معلومات، شبكات الحاسب الآلي، تنقية المعلومات، علوم الحاسب، تصميم جرافكس، لغة إنجليزية، أمن سيبراني، لغة فرنسية، لغرة روسية، لغة أسبانية، لغة عبرية، لغة صينية، لغرة أوردو، قانون، محاسبة رتبة عريف الحصول على شهادة الدبلوم لمدة سنتين أو اكثر عقب شهادة الثانوية العامة، أو مؤهل أعلى من ذلك في التخصصات حاسب آلي – شبكات الحاسب الآلي – تقنية المعلومات – تصميم جرافيكس – دعم فني حاسب آلي – برمجة حاسب آلي – أمن سيبراني – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة إسبانية – لغة عبرية – لغة روسية – لغة صينية – لغة أوردو رتبة جندي أول الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادل ذلك، بجانب الحصول على دورة تدريبية أو دبلومه لمدة قدرة سنة أو أكثر من ذلك بعد شهادة الثانوية، في نفس التخصصات المشار لها سابقاً. رتبة جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

يجب أن بكون المتقدمين على الوظائف من المواطنين السعوديين أصل ومنشأ

أن يكون المتقدم حسن سير وسلوك وغير موقع عليه حكن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية وتم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية

ألا يكون موظف حكومي.

لا سكون متزوج من غير سعودية.

اجتياز اختبارات القبول

تناسب الطول مع الوزن.

الحصول على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب.

رابط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي منصة أبشر

يبدأ التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عبر منصة أبشر التوظيف من يوم السبت القادم الموافق 20 شوال، 21 مايو 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 25 شوال 1443، وقد تم التشديد على ضرورة مراعاة إدخال البيانات.