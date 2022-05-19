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عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب الضمان المطور لهذا الشهر 2022 في السعودية ٬ موعد صرف رواتب التأمينات المطورة لهذا الشهر 1443/2022 العد التنازلي أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن ميعاد قبض منحة الضمان الاجتماعي المطورة خلال الأيام القليلة المقبلة ، والعديد من يرغب المواطنون داخل المملكة في معرفة تاريخ الكفالة والمبلغ المتبقي لها ، ومن خلال موقع ثقفني نتعرف على موعد دفع رواتب الضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى كيفية الاستفسار عن هذه الرواتب.

الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المتطور هو أحد المبادرات التي قدمها خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية من المأكل والشرب والمسكن والملبس ، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، بعد الاطلاع على جميع الشروط والأحكام. الجدير بالذكر أن الوزارة فتحت باب التسجيل مرة أخرى ليشمل عددًا من الأسر الفقيرة الأخرى بعد استلامها للحصول على المرة الأولى في الخامس عشر من ربيع الثاني 1443 هـ الموافق العشرين من شهر نوفمبر 2021 م.

موعد صرف رواتب الضمان المطور

ميعاد قبض رواتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر سيكون يوم الأحد الثاني والعشرين من مايو 2022 م الموافق الحادي والعشرين من شوال 1443 هـ ، كما أعلنه الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عبر موقعه الرسمي على منصة تويتر. يشار إلى أن هذه المساعدات تصرف شهريًا للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بالتعاون مع حكومة خادم الحرمين الشريفين التي وافقت عليها لهذه الفئات.

موعد صرف رواتب الضمان لشهر مايو 2022

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي القديم سيكون يوم الاثنين الموافق الثلاثين من مايو 2022 م الموافق التاسع والعشرين من شوال 1443 هـ حسب ما أقرته وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. من أجل الاستفادة من المنحة المخصصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمحتاجين لتلبية الاحتياجات الأساسية والخاصة.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد “المحسن” في المملكة العربية السعودية

لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود ، بحسب بيان خادم الحرمين الشريفين. الحرمين الشريفين ، حيث جاءت هذه الفئات على النحو التالي: