خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 لكل المحافظات عبر موقع https://www.tamwin.com.eg/ بالرقم القومي

تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر يعد من ابرز الاخبار فى وقتنا الحالى بعد نشر وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق وزير التموين الدكتور على مصليحى الذى قد اعلن فى تصريح رسمى عن ضرورة تحديث بطاقة التموين الخاصة بكل من سوف تأتيهم رسالة عبر بون الخبز التموينى حيث ظهرت ملحوظة فى بون الخبز التموينى للعديد من المواطنين بضروة اضافة رقم هاتف فى البطاقة التموينية بأسم رب الاسرة وصاحب البطاقة عبر موقع دعم مصر او التوجه الى احد مكاتب التموين التابع لهم فى كل المحافظات لذلك يتسأل كل المستحقيين عن كيفية اضافة رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر المخصص لهذا الامر ونرصد لكم الان طرق تحديث بطاقة التموين عبر موقعكم ثقفنى نيوز .

خطوات تحديث بطاقة التموين

كما ذكرنا لكم ان العديد من الناس يبحثون عن طرق تسجيل رقم الهاتف الخاص برب الاسرة او صاحب بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر بدلا من التوجه الى مكاتب التموين وهناك العديد من الطرق التى ذكرت من اجل تحديث بطاقة التموين وهو ما سوف نشرحه لكم الان واليكم كل الخطوات الصحيحة لتسجيل رقم الهاتف من اجل تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

قم بالبحث عن موقع دعم مصر على شبكة الانترنت من خلال جوجل

الضغط على تسجيل رقم المحمول

يتم تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن

ثم يظهر بيانات المواطن ويطلب منك تسجيل رقم هاتف موبايل باسم صاحب البطاقة التموينية

يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول فى خانة التسجيل

ويتم الضغط على ارسال الرقم السرى ويتم كتابة الكود الذى سوف يأتى فى رقم الموبايل الذى تم تسجيله

وبذلك ينتهي التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين

افاد الدكتور على مصيلحى ان كل مواطن سوف تأتى له رسالة عبر بون صرف الخبز التموينى بعد ان يتم تحديث بطاقة التموين الخاصة به سوف يتم الغاء تلك الرسالة فى خلال 48 ساعة بعد تسجيل البيانات الخاصة به عبر موقع دعم مصر او من احد مكاتب التموين التابع لها فى كل المحافظات .