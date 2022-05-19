عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية و اهم الشروط المطلوبة

عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر مايو من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والشروط المطلوبة نستعرضه الان مع حضراتكم كون تعد صرف الضمان الاجتماعي من ضمن اكثر الكلمات الرائجة من قبل جميع المستفيدين والمستحقين بصرف معاشات شهر شوال التي تقدم للاسر التي تتطابق عليها المعايير والشروط الخاصة بصرف تلك المعاشات التي من خلالها يتم العمل على تلبية احتاجات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بأكبر شكل مستطاع ممكن، لذا نوافيكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وعبر الفقرة التالية كافة التفاصيل المطروحة حول موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور

عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر مايو 2022 يتزايد مؤشرات البحث على جوجل حوله فى ظل اقتراب مواعيده بداية عمليات صرفه، حيث اكدت الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ان يكون مواعيد بدء عمليات ايداع مرتبات الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق ميلادياً اليوم الرابع والعشرون من شوال القادم الموافق بالتاريخ الميلادي يوم الاربعاء الموافق اليوم الخامس والعشرون من مايو المقبل، على ان تستمر عمليات الصرف حتي يومي الثلاثاء الموافق اليوم الاول من ذي قعدة ويوم 31 من مايو، على ان يتم عمليات صرف مستحقات المواطنين من خلال عمليات الصرف المعتادة من خلال التحويلات البنكية او من خلال المكاتب المخصصة على صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور، عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان شروط وضوابط صرف الضمان الاجتماعي المطور

شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور

ننقل اليكم الان الشروط المطلوبة على صرف مستحقات الضمان الاجتماعي المطور في جميع المحافظات المصرية وذلك بعدما ان تم الاعلان عن مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة لصرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور التي جاءت بالشكل التالي:-