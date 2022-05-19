مقتل 12 وإصابة أكثر من 40 في قصف روسي على سيفيرودونيتسك الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:22 مساءً - أعلنت إدارة منطقة لوجانسك الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل 12 مدنيا وإصابة أكثر من 40 بقصف روسي على منطقة سيفيرودونيتسك الأوكرانية.

فيما نشر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، قائمة بـ “الدول غير الصديقة” مرتبة حسب عدد العقوبات التي فرضتها ضد روسيا، قائلا: “هم المسؤولون عن الارتفاع الكارثي في الأسعار في جميع أنحاء العالم”.

وتتصدر القائمة الولايات المتحدة، مع فرض 1،983 عقوبة ضد روسيا، وفقًا لإحصاء فولودين، وتليها كندا وسويسرا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ككيان واحد وأستراليا واليابان.

وقال فولودين: “من خلال فرض عقوبات غير قانونية على روسيا، أدت هذه الدول إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هؤلاء هم الجناة الرئيسيون وراء المشاكل الحالية والأزمات المستقبلية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف أن إلقاء اللوم على روسيا في زيادة التضخم التي تعاني منها العديد من الدول الآن أصبح موضوعًا مشتركًا للعديد من الدول الغربية.

وصاغت إدارة بايدن مصطلح “ارتفاع أسعار بوتين”.

ولكن وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن الأمريكيين ليسوا مستعدين بشكل خاص لتصديقه ويعتقد الكثيرون أن حكومتهم كان ينبغي أن تفعل المزيد لمعالجة التضخم.

وكانت أسعار الطاقة تصل إلى مستويات قياسية عالية في أوروبا قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.