رابط شغال للاستعلام  عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

رابط شغال للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث عمليات البحث على جوجل رائجة فى قلق وتوتر حول الحصول على نتائج القبول الموازي التي من خلالها يتم قبول الطلاب داخل الجامعة أو المعهد فى شتي الأقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات

رابط شغال للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط شغال للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه ونتابع مع حضراتكم الان، حيث عمليات البحث على جوجل شكلت زيادة كبيرة للغاية من أجل الوصول الى رابط اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022، حيث قد تم الانتهاء بشكل مؤخرا من عمليات تحميل نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك لإعطاء الفرص أمام الطلاب وكذلك السادة اولياء الامور على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بمنتهي السهولة الممكنة على شكل نوافيكم به الآن نستعرض مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الان نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بمنتهى السهولة الممكنة بالشكل التالي:-

في بداية الامر قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تدوين وادخال سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم على الفور النتائج على شكل ملفات pdf هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات بالبيانات المطلوبة على الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبول