الصين تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بـ «كورونا»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:25 مساءً - أعلنت السلطات الصينية عن تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في البر الرئيس للصين اليوم الخميس.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الخميس، أن البر الرئيسي للصين سجل 1082 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 مايو منها 212 إصابة ظهرت عليها أعراض و870 بدون أعراض.

وكانت الصين بحسب «رويترز»، قد سجلت 1305 إصابات جديدة في اليوم السابق، منها 240 ظهرت عليها أعراض و1065 بدون أعراض.

كما سجلت الصين وفاة واحدة جديدة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 5218 حتى 18 مايو، في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض 222582.

كما قال مسؤول في مكافحة الأمراض في العاصمة الصينية، إن بكين سجلت 64 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الثالثة عصر الخميس بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وذكر ليو شياو فينج، نائب مدير مركز بكين للوقاية من الأمراض في إفادة صحفية بأن المدينة شهدت 1282 إصابة بفيروس كورونا منذ 22 إبريل.

وكان اعلن نائب رئيس بلدية شنجهاي، اليوم الخميس، إن المدينة، المركز المالي المتضرر من فيروس كورونا، ستبدأ في السماح لمزيد من الشركات في المناطق الخالية من كوفيد باستئناف العمليات الطبيعية اعتبارا من بداية يونيو، مع تطلع المدينة إلى إنهاء الإغلاق.

وتسمح شنجهاي، التي تكافح أكبر تفش لفيروس كورونا في الصين، بشكل مطرد بإعادة فتح المزيد من الشركات وبمغادرة المزيد من السكان منازلهم لأول مرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

وقال نائب رئيس بلدية المدينة تشانج وي في إفادة صحفية إن المدينة ”تسعى جاهدة من أجل استئناف العمل والإنتاج بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن“.

وأضاف أن ”إيقاع استئناف العمل“ سيعتمد على حالة الوقاية من الوباء، مضيفا أنه بالنسبة لبقية شهر مايو أيار، سيبقى الكثير من العاملين في ”دوائر مغلقة“، غالبا ما تشمل عيش الموظفين في أماكن عملهم.

وذكر أن استقرار البنية التحتية للطاقة والمياه والمعلومات في شنجهاي طوال فترة تفشي المرض ”يدعم استمرار انتعاش اقتصاد المدينة“.

وقال تشانج إنه بعد ما يقرب من شهرين من الاضطراب، عاد تسليم شحنات البضائع تدريجيا إلى طبيعته، حيث وصل معدل نقل الحاويات اليومي في موانئ شنجهاي الآن إلى حوالي 90% من مستوياته قبل عام.

ووصل معدل نقل البضائع في مطار بودونغ إلى 70% من مستويات العام الماضي.

وقال يو فولين، المسؤول بلجنة النقل بشنجهاي، في المؤتمر الصحفي، إن المدينة ستبدأ في استعادة حركة وسائل النقل العام الرئيسية عبر المناطق في 22 مايو أيار، وستكون الأولوية لإعادة فتح الطرق التي تربط بين مطارات المدينة ومحطات السكك الحديدية والمستشفيات.