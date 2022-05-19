بايدن يعرب عن دعم الولايات المتحدة لطلب السويد وفنلندا الانضمام لـ«الناتو»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:25 مساءً - أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، عن دعمه لطلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، واصفا ذلك بأنه يوم بالغ الأهمية.

وقال بايدن - في كلمة له عقب اجتماعه مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في البيت الأبيض - "اليوم أنا فخور بالترحيب وتقديم الدعم القوي من الولايات المتحدة لاثنتين من الديمقراطيات العظيمة وشريكين قريبين وذوي قدرة عالية للانضمام إلى أقوى تحالف دفاعي في تاريخ العالم".

وأكد بايدن أنه ليس هناك شكا أن حلف الناتو مهم وفعال وهناك حاجة إليه الآن أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن السويد وفنلندا من بين أقرب الشركاء إلى الولايات المتحدة بالفعل في مجموعة من القضايا.

وأضاف بايدن "لقد خدمت القوات الفنلندية والسويدية بالفعل جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية وقوات الناتو في كوسوفو وأفغانستان والعراق.. وتعمل كل من فنلندا والسويد بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا الآخرين لدعم شعب أوكرانيا الشجاع".