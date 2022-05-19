العالم اليوم - بروج: نعتزم توزيع أرباح بـ 1.3 مليار دولار العام المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 مايو 2022 07:18 مساءً - أكد الرئيس التنفيذي لشركة بروج هزيم السويدي، في مقابلة خاصة مع "اقتصاد دوت الخليج" عزم الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 975 مليون دولار في العام الحالي، موضحا أن التوزيعات ستكون بمبلغ 325 مليون دولار في سبتمبر 2022 ومبلغ 650 مليون دولار في مارس 2023 بعد الحصول على الموافقات النظامية.

وأضاف أن الشركة تخطط لتوزيع مبلغ 1.3 مليار دولار للعام المقبل 2023 بعد الحصول على الموافقات النظامية.

ومع بدء إجراءات طرح 10 بالمئة من شركة بروج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال السويدي، إن طرح بروج للاكتتاب العام يعزز من مرونتها ويساعدها على تطوير قدراتها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال فرص متنوعة لتوسع أعمالها داخل وخارج الإمارات.

وأشار إلى أن لدى "بروج" مسيرة نمو مذهلة ساهمت بتعزيز مكانتها بين كبريات الشركات في الأسواق الرئيسية، وبين الأسرع نموا في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، الأربعاء عن عزمهما طرح حصة 10 بالمئة من أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج بي ال سي" أو "بروج" المشروع المشترك للبتروكيماويات، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو 2022، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة. جرى تأسيس "بروج" عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتجمع نقاط القوة والخبرة المزايا لكل من الشركتين.

تتكون "بروج" من شركتين هما شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" بروج ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات، وشركة "بروج برايفت ليمتد" ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات "بروج" التي تعد اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.