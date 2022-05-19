Here نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022، سيل من البحث شهد “جوجل” حول نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، فبعد نهاية امتحانات أخر العام التي أسدل عليها الستار قبل أيام من الآن بدء أولياء الأمور في البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 التي تعد أحد أهم سنوات التعليم الاساسي، ومن المقرر أن يتمكن الطلاب في كافة المحافظة المصرية من الاستعلام عن نتيجة سنة رابعة ابتدائي بالاسم رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك فور الانتهاء التصحيح.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

هذا وقد أفاد مصدر أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تعلن كافة المديريات التعليمية الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، علما بأن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 لن يتم الإعلان عنها بالدرجات، بل سيكون بنظام الألوان ولكل لون دلالة معينة، وحينها يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة سواء عبر مواقع الانترنت أو من خلال التوجه للمدرسة المقيد بها الطالب، والآن نضع بين أيديكم خطوات معرفة نتيجة رابعة ابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 فور الكشف عنها:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

بعد فتح الموقع، قم بالضغط على القسم الخاص بنتائج الطلاب.

اختر نتائج المرحلة الابتدائية.

اضغط على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022.

الآن قم بادخال اسم الطالب ورقم جلوسه، وكذلك كافة البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

طريقة التقييم في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

وكما أوضحت وزارة التربية والتعليم فأن التقييم في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني سيكون من خلال الألوان التي تشير إلى مستوى الطالب، وليس بنظام الدرجات المتعارف عليه حيث يمثل كل لون تقدير الطالب، فاللون الأحمر يدل على أن الطالب قد رسب في المادة، أما اللون الأصفر يدل على أن الطالب مستواه مقبول وحصل على ما بين 50% و60%، فيما يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب مستواه جيد وحصل على 65% حتى 85%، وفي حالة تفوق الطالب وحصوله على ما يعادل 85% حتى 100% يظهر اللون الأزرق.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

كما يمكنك ترك اسمك ورقم الجلوس خلال التعليقات أسفل الموضوع وسنجلب لك النتيجة فور ظهورها.