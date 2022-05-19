حرب جديدة.. تايوان تعلن اختراق 7 طائرات صينية لمجالها الجوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، اختراق 7 طائرات تابعة لجمهورية الصين الشعبية، مجالها الجوي.

وفي سياق منفصل، كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مفاوضات قائمة بين الصين وروسيا لشراء النفط الروسي وزيادة احتياطاتها الاستراتيجية، مشيرًة إلى أن بكين استمرت في شراء النفط من موسكو في هدوء، طوال فترة الحرب الروسية أوكرانية.

وكانت تايوان أعلنت منذ أيام قليلة، توغل كبير جديد للطيران الصيني في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، وهو ثاني أكبر تعد في يوم واحد هذا العام، وشاركت فيه 18 طائرة، وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرات كانت 12 مقاتلة من طراز "جيه-11"، و"جيه-16"، وقاذفتين من طراز "اتش-6"، وبذلك ارتفع عدد التوغلات الجوية الصينية منذ بداية العام إلى أكثر من 370 توغلًا، ودخلت 39 طائرة صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية في 23 يناير.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات لبثّ تحذيرات، ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقب الطائرات الصينية.

وتعيش جزيرة تايوان تحت تهديد غزو من الصين التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، وستستعيدها يومًا وبالقوة إذا لزم الأمر.

وعلى مدى العام الماضي، أحصت وكالة فرانس برس 969 عملية توغل لطائرات القوات المسلحة الصينية، في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، أي أكثر من ضعف عدد عمليات التوغل عام 2020 والتي بلغت 380.