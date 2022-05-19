رئيس فنلندا: مساعينا للانضمام لحلف الناتو خطوة هامة وتاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 06:28 مساءً - قال رئيس فنلندا، سولي نينيستو، ان مساعيهم للانضمام لحلف الناتو خطوة هامة وتاريخية، مؤكدا أن الإنضمام للناتو لا يمثل تهديدا لأي طرف.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي، جو بادين، إن فنلندا والسويد يعملان معا مع أمريكيا لدعم الجيش الأوكراني.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقدنا مباحثات مفيدة حول الانضمام إلى الناتو وندعم طلب السويد وفنلندا الإنضمام للناتو.

وأشار: حلف الناتو لا يزال فعالا ووجوده ضروري أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن الناتو حقق السلام والاستقرار لأوروبا.

وأوضح بايدن انضمام السويد وفنلندا للناتو سيزيد من قوة الحلف في مواجهة التهديدات.