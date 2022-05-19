أنشطة بيولوجية.. أدلة جديدة تشعل الأزمة بين روسيا وأمريكا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، الذى عرضته زاخاروفا، أن شركتى "Black and Veatch" و"CH2M Hill" التابعتين لوكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات "DTRA Defense Threat Reduction Agency" فى "البنتاجون"، قد انتهكتا المادتين الأولى والرابعة لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البيولوجية والسمّية وتدمير تلك الأسلحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضافت زاخاروفا، أن 30 معملا أوكرانيا فى 14 قرية شاركت فى أنشطة تهدف إلى تعزيز الخصائص المحفزة لأمراض الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة، كذلك تم العثور على مسيّرات مزودة بحاويات ومعدات لرش التركيبات على أراضى منطقة خيرسون.

وبحسب زاخاروفا، تم إثبات حقائق إجراء اختبارات للمنتجات البيولوجية التى يحتمل أن تكون خطرة على مرضى مستشفيات الأمراض النفسية فى خاركوف. وتم الحصول على أدلة للاستخدام المتعمد للعامل المسبب لمرض السل لإصابة سكان مقاطعة "سلافيانوسيربسكى" فى لوجانسك من خلال أوراق نقدية مزيفة.