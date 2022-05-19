إجراء تصعيدى جديد من بريطانيا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات، التى ستطبق أيضا على شركتى "أورال إيرلاينز" و"روسيا إيرلاينز"، ستشمل تجميد أصول الشركات الثلاث ومنعها من بيع مواقع هبوط غير مستخدمة فى مطارات المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وكانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التى طبقت عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وحلفائه، وقال وزير النقل البريطانى جرانت شابس: "لقد حرمنا دخول سفنهم وطائراتهم، ومنعناهم من امتيازات الاستفادة من التجارة العالمية".
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