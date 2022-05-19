إيطاليا توجه نداء عاجلا بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأكد دراجى - فى جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ حول تطورات الأزمة الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - أن حكومته ستواصل دعم الحكومة الأوكرانية وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبى وحلفائه.

وقال دراجى "إذا كان بإمكاننا الحديث اليوم عن محاولات للحوار، فذلك لأن أوكرانيا تمكنت من الدفاع عن نفسها فى الأشهر الأخيرة".. مؤكدا أن إيطاليا ستتحرك مع شركائها الأوروبيين وحلفائها للبحث عن كل فرصة ممكنة للوساطة".

وأضاف "أن اليوم هو الخامس والثمانين للحرب، وقد اصطدم أمل الجيش الروسى بالهجوم على مساحات شاسعة من الأرض فى وقت قصير بالمقاومة الأوكرانية".. مشيرا لانسحاب القوات الروسية من بعض المناطق لتركيز جهودهم فى المنطقة الشرقية للبلاد.

وأكد دعم إيطاليا للحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، موجها الشكر إلى "الأغلبية البرلمانية والمعارضة الرئيسية على الدعم الذى قدمته فى ظل هذه الأزمة".