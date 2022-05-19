نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تعداد السعودية 2022.. رابط وشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوفر وزارة الإسكان في المملكة العربية العربية، خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين، من بينها خدمة التسجيل في تعداد السعودية التي تهدف للتعرف إلى المواليد الجدد وعدد السكان في المملكة بشكل دوري، للاستعداد للزيادة السكانية بتوفير الاحتياجات والتوسع في المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل والوظائف للمواطنين والمواطنات، وهو ما يصف في زيادة الناتج المحلي للمملكة، ورفع مستوى المعيشة لجميع الأسر، وأطلقت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة منصة إلكترونية تشمل قاعدة البيانات الإحصائية في كل سنة، لإتاحة الفرصة إلى جميع المواطنين والمواطنات بالاستفادة من قاعدة البيانات بصورة مباشرة ودون أي مشكلات، فيما توفر الهيئة نحو 200 ريال سعودي يوميًّا لكل مشارك في هذا التعداد.

التسجيل في تعداد السعودية 2022

ويُمكن التسجيل في تعداد السعودية 2022م، من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة التعداد، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدّخول إلى بوابة تِعدَاد السّعودية لعام 2022م. النّقر على التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد. إضافة رقم الهوية في مكان اسم المستخدم، وكتابة كلمة السّر للحساب عبر منصة أبشر. الضّغط على أيقونة “أنا لست روبوت”، ثم ننقر على تسجيل الدخول. كتابة رمز التحقيق، والمتابعة لخدمة تسجيل الراغبين للعمل للإحصاء. اتباع التعليمات المبينة على الصفحة.

بياناتك الصحيحة تصنع قرار وترسم المستقبل.. شارك الآن في #تعداد_السعودية_2022 من خلال رابط العد الذاتي:https://t.co/MlLTscNMLt

#نعد_لنعد للمستقبل pic.twitter.com/0aI1c8iHpI — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) بياناتك الصحيحة تصنع قرار وترسم المستقبل..



شارك الآن في #تعداد_السعودية_2022 من خلال رابط العد الذاتي:https://t.co/MlLTscNMLt

#نعد_لنعد للمستقبل pic.twitter.com/0aI1c8iHpI — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 13, 2022

شروط التسجيل في التعداد السكاني بالسعودية

ووضعت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط والضوابط المطلوبة للتسجيل في التعداد السكاني، وهي:

عُمر المرشح لا يقل عن 20 سنة.

إجادة التعامل مع الحاسوب والأجهزة الإلكترونية.

الالتزام بحضور التدريبات واجتياز التقييمات الموضوعة.

تقديم طلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتعداد السكاني التابع للهيئة العامة للإحصاء.

امتلاك حساب في منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

الدخول من خلال النفاذ الوطني.

ألا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن الثانوية.

طريقة المشاركة في التّعداد السّكاني

ويمكن المشاركة في التعداد السكاني بالمملكة، من خلال العد الذاتي، وهو عبارة عن ملء استمارة التعداد إلكترونيًا دون الحاجة إلى ذهاب الباحث الميداني إلى مقر الهيئة العامة للإحصاء، أو العد الميداني ويتم عن طريق زيارة الباحث لجميع الأسر والأفراد في المملكة لتعبئة استمارة التعداد ميدانيًّا، ومن الممكن أن يتم التعداد من خلال محطات العدّ الذاتي، التي تتواجد في مراكز التسوق المختلفة، فعن طريقها يمكن للأفراد وأرباب الأسر تعبئة استمارة التعداد بمساعدة أحد الموظفين المكلفين بذلك.