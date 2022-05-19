نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2022 أرقام المسابقة وكيفية الاشتراك لكي تربح 500 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عبر كافة دول العالم عن مسابقة الحلم 2022 وما يكون لها من أرقام تستخدم في كيفية الاشتراك في هذه المسابقة العالمية، التي تعمل على منح الفائز آلاف الدولارات الأمريكية، بالإضافة الى منزل الأحلام والذي يعد ميزة ومكافأة جديدة أعلنت عنها المسابقة التي يقوم بتقديمها الإعلامي مصطفى الأغا والتي يتم عرضها على قنوات MBC، وما يكون لها من أهمية لكسب الدولارات.

مسابقة الحلم 2022

يتعمد الكثير من الناس وخاصة في داخل البلاد العربية بالبحث عن هذه المسابقة وما يتعلق بها من أرقام تعمل في صدد الاشتراك فيها من هذه الدول، حيث تعلن المسابقة على عدد من الأرقام الهاتفية التي تمكن عن طريق الاتصال بها المشترك من الاشتراك الفوري بالمسابقة عن طريق الإجابة على عدد من الأسئلة يتم سماعها هاتفيا عبر هذا الأرقام التي تختلف باختلاف كل دولة.

موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022

بحسب ما أشار عنه الإعلامي مصطفي الاغا في شأن موعد السحب القادم في المسابقة الحلم فان هذا الموعد سوف يكون في ليلة راس السنة الميلادية الجديدة، ي في تاريخ 31 من شهر ديسمبر لهذا العام 2022، حيث سوف يتم سحب الجوائز في هذا التاريخ المعلن عنه والإعلان عن الفائز الذي سوف يفوز بمبلغ مليون دولار أمريكي، وسوف تتم المسابقة على الهواء مباشرة في ذلك التاريخ على قنوات إم بي سي.

أرقام الحلم 2022

تتعدد أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بحسب كل دولة على حدة، كما أن هناك عدد من الأرقام الموحدة التي يمكن الاتصال بها من أي مكان في العالم، وهذه الأرقام الأخيرة تتمثل في عدد 2 من الأرقام الموحدة التي يمكن الاتصال بها من اجل التمكين من الاشتراك في المسابقة وإعطاء الفرصة للاعب الفوز بمليون دولار أمريكي أو بما يكون من منزل الأحلام.

رقم 0088216101092.

رقم 00821622775627.

شروط مسابقة الحلم

هناك عدد من الشروط تعمل في صدد تمكين المتسابق من الاشتراك الفعلي في المسابقة، ثم من تلك الشروط كون المشترك لا يمت بصلة قرابة الى أي من معدي برنامج المسابقة، وان يكون حاملا لأي من جنسيات الدول العربية، ثم بالإضافة الى الاتصال بأي من الأرقام المعلنة أو إرسال رسالة نصية على أي من تلك الأرقام تحمل كلمة حلم أو Dream.