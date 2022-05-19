نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مبرووك النجاح” نتيجة طلاب الصف الرابع الإبتدائي 2022 ترم ثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة 4 ابتدائي جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة رابعة ابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس ننتظر ظهورها خلال ساعات قليلة من الآن حسب ما هو متوقع وذلك بعد انتهاء مهام الكنترولات من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بنهاية العام العام الدراسي 2021/2022 على أن يتم الآن التجهيز لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي ترم ثاني، بعدما انتهوا طلابنا من أداء اختبارات آخر العام يوم الخميس الماضي والتي استمرت على مدار خمسة أيام متواصلة وفقا للجدول الزمني، ومن خلال السطور التالية وعبر موقعنا ثقفني الذي يهتم دوما بمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالتعليم نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة 4 ابتدائي 2022 نهاية العام.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

تتزايد عمليات البحث عبر المحرك جوجل من تجاه الآلاف من طلاب واولياء امور الصف الرابع الابتدائي في جميع محافظات جمهورية مصر من الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني فور ظهورها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، واليكم بالخطوات كيفية الاطلاع على نتيجة 4 ابتدائي برقم الجلوس.

استعلام عن نتيجة 4 ابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

سهلت وزارة التربية والتعليم على جميع طلابنا وذويهم إماكنية استخراج نتيجة 4 ابتدائي 2022 الترم الثانيمن خلال موقع الوزارة الإلكتروني الذي يتيح لكل طلاب المحافظات من الاطلاع على النتيجة بشكل تفصيلي فور ظهورها رسميا، ورفعها على موقع الوزارة ظون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة التابع لها الطالب لمعرفة النتيجة من هناك، وذلك في ظل ضوء وجهود الوزارة لمنع التكدسات والازدحام امام المدارس حفاظا على سلامة الطلاب واولياء الأمور، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي كالأتي.

ينبغي اولا توجه ولي أمر الطالب على رابط وزارة التربية والتعليم أدناه https://moe.gov.eg/.

ثم ستفتح أمامك نافذة يتطلب منك تحديد السنة الدراسية للطالب سواء 2021او 2022.

ثم تحديد الفصل الدراسي سواء ترم أول ام ثاني.

ثم ينبغي عليك ادخال رقم جلوس الطالب في لجان الامتحان.

ثم يليها قم بالنقر على خانة البحث.

وعليك الانتظار قليلا لتظهر لك النتيجة بالتقييم والالوان حسب ما تم توضيحه مسبقاً.

وفي حال عدم تمكين ولي الأمر من استخراج النتيجة يمكن ترك تعليقا يحمل رقم جلوس الطالب وسنقوم بالاستعلام بالنيابة عنك عن النتيجة عقب اعلانها رسميًا على موقع الوزارة، مع تمنيات موقعنا لجميع طلابنا بالمزيد من النجاح والتفوق.

مازالنا نتابع مع طلابنا اخبار ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي عن العام الدراسي 2021/2022 التي من المتوقع اعلانها بين اللحظة والأخري على موقع الوزارة وبالمداس برقم الجلوس، مع العلم أنه يتم احتساب وتقييم الدرجات وفقا للالوان المعروفة وهما اللون الأزرق الذي يدل على مستوي الطالب بين 80% و100% واللون الأصفر والأحمر والأخضر لكل لون يدل على مستوي معين للطالب.