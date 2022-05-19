بايدن يستقبل نظيره الفنلندى ورئيسة وزراء السويد

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض - فى بيان أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيستقبل نظيره الفنلندى سولى نينيستو، ورئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، من أجل بحث ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، والأمن الأوروبى وكذلك تقديم الدعم لأوكرانيا.

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