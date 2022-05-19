ضحايا نقص لبن الأطفال.. بايدن فى مأزق (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فأن أزمة نقص ألبان الأطفال انضمت إلى سلسلة من الأزمات التى تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خصوصا بعد وفاة رضيعين إثر بكتيريا ضارة فى منتجات إحدى الشركات المنتجة للألبان الفاسدة، ما دفع السلطات الأمريكية لسحب كامل المعروض لتلك الشركة من الأسواق.

جميع تلك المشاهد جعلت البيت الأبيض يعلن عن خطوات لتخفيف النقص على مستوى البلاد فى ألبان الأطفال، بما فى ذلك زيادة الواردات من الخارج، واتخاذ إجراءات ضد المضاربين الذين يعيدون بيع أغذية الأطفال على الإنترنت بسعر أعلى عدة مرات من البيع بالتجزئة.