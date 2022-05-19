تعليق جديد من الاتحاد الأوروبى بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو

جدة - نرمين السيد - وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن فى وقت سابق، أن السويد وفنلندا بإمكانهما الاعتماد على الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبى بشأن هذا الملف.
وأعرب عن أمنياته فى انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، متابعًا: "انضمام البلدين إلى الحلف تغير جيوسياسى عظيم، وبالنظر إلى خارطة بحر البلطيق، سنرى فروقا كبيرة نتيجة لعضوية السويد وفنلندا فى الناتو".
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