العالم اليوم - أوباميانغ يتخذ القرار الصعب: أشكر من ساندوني

انتم الان تتابعون خبر أوباميانغ يتخذ القرار الصعب: أشكر من ساندوني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 مايو 2022 02:15 مساءً - قرر مهاجم برشلونة الإسباني بيير إيميريك أوباميانغ وضع حد لمسيرته مع المنتخب الغابوني، حسبما كشف الاتحاد المحلي لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب باتريس نوفو.

وقال نوفو لوكالة "فرانس برس": "أعلن في رسالة رسمية وجهها للاتحاد الغابوني لكرة القدم اعتزاله كرة القدم الدولية".

وكتب أوباميانغ في الرسالة: "بعد 13 عاما من تمثيل بلادي بفخر، أعلن عن إنهاء مسيرتي الدولية. أود أن أشكر شعب الغابون وكل من ساندوني في الأوقات الجيدة والسيئة".

وأشاد الاتحاد الغابوني بـ"المسيرة الهائلة" لابن الـ32 عاما الذي "روج بفضل احترافيته لصورة الغابون في العالم".

ودافع أوباميانغ عن ألوان الغابون طيلة 13 سنة، خاض خلالها 72 مباراة وسجل 30 هدفا.

وانضم الغابوني إلى برشلونة في أوائل فبراير الماضي بعد تحريره من عقده مع أرسنال، بسبب مشاكله مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، وحقق بداية رائعة مع الفريق بتسجيله 13 هدفا منذ وصوله.