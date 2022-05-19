العالم اليوم - هجوم على سفينة قبالة سواحل الحديدة اليمنية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 مايو 2022 02:15 مساءً - تعرضت سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، الخميس، وفقا لهيئة مراقبة يديرها الجيش البريطاني.

وقالت هيئة المراقبة التابعة للجيش البريطاني إن سفينة الشحن تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلا بحريا (63 كيلومترا) جنوب غربي الحديدة، مضيفة أن التحقيقات جارية.

وقالت شركة "درياد غلوبال للاستخبارات البحرية" لوكالة "أسوشيتد برس"، إن السفينة المعنية هي "لاكوتا"، وهي زورق شراعي غادر من هونغ كونغ.

وأضافت الشركة أن السفينة كات تبحر في مياه دولية، وأن الطاقم بأمان.

لم يتضح على الفور مالك الزروق، أو عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متنه وقت وقوع الحادث.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية من مارين ترافيك دوت كوم قامت "أسوشيتد برس" بتحليلها أن موقع الزورق هو غرب جزر حنيش في البحر الأحمر بين إريتريا واليمن.

وكانت السفينة في جيبوتي قبل الإبحار بالقرب من سواحل اليمن، وفقا للوكالة.

ولم تقم السفينة بتشغيل نظام تعقب التعرف التلقائي، الذي وصفته "درياد" بأنه أمر "غريب حقا"، نظرا لأن البحر الأحمر طريق شحن دولي رئيسي.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره في الشرق الأوسط، إنه على علم بالهجوم.

وشهدت السواحل اليمنية خلال السنوات الماضية حوادث مشابهة، حيث تتهم الحكومة الشرعية جماعة الحوثي المرتبطة بإيران باستهداف الملاحة بسواحل اليمن.