موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022 برقم الهاتف عبر tamwin.com.eg

موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022، يبحث المواطنين المصريين عن رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022، وذلك لكي يتمكنوا من تسجيل الدخول وتحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم، حيث أعلن وزير التموين عن ضرورة تحديث البيانات وتسجيل رقم هاتف صاحب البطاقة ويجب أن يكون مسجل بأسمه، وذلك من أجل تجنب إيقاف بطاقة التموين وعدم التمكن من صرف السلع التموينية، هذا ومن خلال الفقرات التالية من هذا المقال نقدم لكم الرابط الرسمي لموقع دعم مصر والخطوات التي يجب اتباعها لتحديث بيانات بطاقة التموين برقم الهاتف.

موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022

اعلنت المصادر المسؤلة في وزارة التموين عن فتح موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022، واشارت الى انة يمكن الوصول إليه من خلال استخدام الرابط المباشر، لكي يستطيع المواطنين من تحديث بياناتهم من خلال الإتصال الالكتروني، ويتم التسجيل برقم الهاتف وخاصة الأشخاص الذين حصلوا على رسالة عبر بون صرف الخبز تفيد ضرورة تسجيل رقم الهاتف الذي يملكه رب الأسرة.

رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022

قامت وزارة التموين بتوضيح الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين ليتمكنوا من تحديث بطاقة التموين برقم الهاتف عبر رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2022، وجائت تلك الخطوات كما يلي.

الدخول اولا الى موقع دعم مصر .

. الضغط على زر الخدمات المتاحة.

تسجيل البيانات المطلوبة عن صاحب البطاقة، مثل الرقم القومي والاسم بالكامل.

ثم إدخال رقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة، ثم قم بالضغط على تأكيد البيانات.

معلومات عن موقع دعم مصر 2022