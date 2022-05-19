تحرير عبّارة جانحة على متنها 839 شخصًا قبالة اندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 01:25 مساءً - فُتح المجال اليوم الخميس، لمرور عبّارة على متنها أكثر من 800 شخص جنحت قبالة ساحل اندونيسيا طيلة يومين، وتمكنت من إكمال إبحارها، حسبما أعلنت البحرية الاندونيسية.

وقال رئيس القاعدة المحلية للبحرية دوي يوجا لوكالة فرانس برس “بعد جهود حثيثة، تمّ فتح المجال أمام عبّارة KM Sirimau وتتجه حاليًا إلى أقرب ميناء من ليوليبا” في جنوب الأرخبيل الإندونيسي.

وجنحت عبّارة KM Sirimau وعلى متنها 784 راكبًا و55 فردًا من الطاقم بعد رحلة 184 كيلومترًا في إقليم نوسا تينجارا ايست.

ولم تُنقذ فرق الاغاثة الركّاب على الفور إذ ضاعفت جهودها لتحرير العبّارة برمتها.

وتمكّنت قاطرة أرسلتها شركة الملاحة العامة “بي تي بيلني” PT Pelni إلى المنطقة الخميس من تحرير العبّارة بعد انتظار ارتفاع المد.

وتوّجهت العبّارة إلى ميناء في جزيرة ليوليبا لكي يتمّ إجراء فحوص سلامة قبل أن تستأنف رحلتها إلى موميري في جزيرة فلوريس.

وقالت ايثا تاتينج، التي كانت على متن العبّارة، في اتصال مع وكالة فرانس برس “بفضل الله، حُرّرت العبّارة حاليًا وها هي تعود إلى ليوليبا. وصلنا تقريبًا”.

وتتكرر الحوادث في البحر في إندونيسيا وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، ويعتمد سكانها على العبّارات والقوارب الأخرى للسفر، رغم كون معايير السلامة المعتمدة غير كافية.

ولقى نحو 160 شخصًا مصرعهم في 2018 عندما غرقت عبّارة في أحد أكثر البحيرات عمقًا في العالم، في جزيرة سومطرة.

وتوفي أكثر من 300 شخص غرقًا في 2009 عندما غرقت عبّارة بين سولاويزي وبورنيو.