عاجل- روسيا تتحدث عن إمكانية استخدامها السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا، على قناتها فى "تليجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: "روسيا لم تهدد أبدًا بأى أسلحة نووية، ولكنها على العكس تحذر الجميع من مثل هذه الخطوات غير المسؤولة، وهذا لا يعجب الولايات المتحدة".

وتابعت:"أن الولايات المتحدة تحاول بشكل منهجى نشر أنباء كاذبة بأن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، يهدد باستخدام أسلحة الدمار الشامل"، مشددة على أن هذا الأمر فشل وجرى دحض هذه الأنباء الكاذبة فورا.