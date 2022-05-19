عاجل- روسيا تكشف عن موقفها بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، "سنرد بالإيجاب إذا أرادت أوكرانيا العودة إلى مفاوضات جدية وفعالة"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، قد أعلن فى وقت سابق أن كييف أظهرت أنها لا تريد الاستمرار فى محادثات السلام.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.