قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة بيت ريما فى ريف رام الله إلى جانب أربعة آخرين فى الخليل الجنوبية، كما تم اعتقال ثلاثة من بيت لحم، اثنان منهما من عائلة واحدة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم قلنديا وبلدة بدو.

وذكرت مصادر فى محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة أنه تم اعتقال الأسير المحرر إبراهيم شواهنة من منزله فى رفيديا.

وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين من باب التضييق عليهم وعلى ذويهم.