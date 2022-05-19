جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة بيت ريما فى ريف رام الله إلى جانب أربعة آخرين فى الخليل الجنوبية، كما تم اعتقال ثلاثة من بيت لحم، اثنان منهما من عائلة واحدة.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم قلنديا وبلدة بدو.
وذكرت مصادر فى محافظة نابلس الواقعة شمال الضفة أنه تم اعتقال الأسير المحرر إبراهيم شواهنة من منزله فى رفيديا.
وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين من باب التضييق عليهم وعلى ذويهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.