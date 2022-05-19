الصين تحذر الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال يانج جيه تشى، رئيس ديوان الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، إن بلاده ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية فى حال تدخل أمريكى بشؤونها الداخلية.

وشدد المسؤول الصينى فى حديث هاتفى مع جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومي، على أن واشنطن قامت خلال فترة من الزمن، باتخاذ العديد من "الإجراءات والتصريحات غير الصحيحة" للتدخل فى الشؤون الداخلية للصين والإضرار بمصالح بكين، وفقا لوكالة "نوفوستى" الروسية.

وأضاف: "ستتخذ الصين إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية، وسنحول أقوالنا إلى حقيقة"، مشيرا إلى أن قضية تايوان هى الأهم والحساسية والأكثر أهمية فى العلاقات الصينية- الأمريكية.

وشدد على أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على لعب "ورقة تايوان" واستمرت فى "المسار الخاطئ"، فإن ذلك سيؤدى حتما إلى "وضع خطير". وقال: "نحث الولايات المتحدة على فهم الموقف بوضوح، والتقيد الصارم بالتزاماتها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة".