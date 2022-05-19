نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 برقم الهاتف عبر الرابط الرسمي لوزارة التموين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الحكومة المصرية رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، ليتمكن المواطنون من تسجيل ارقام هواتفهم، وخاصة من الذين استقبلوا رسالة عبر بون الخبز، ومن خلال التقرير التالي، نوضح لكم الرابط المخصص لإضافة رقم التليفون لبطاقة التموين 2022 لتسهيل تحديث قاعدة البيانات من المنزل بشكل الكتروني عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين.

موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المواطنين الذين استقبلوا رسالة نصية عبر بون الخبز بضرورة الدخول على موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، كما شددت الوزارة في القرار الصادر مؤخراً عن الإدارة المركزية لنظم المعلومات،برئاسة اللواء دكتور “عمرو مدكور” على ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 في أقرب وقت ممكن.

رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 الرسمي هو موقع أطلقتهالحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقديم الكثير من خدمات التموين للمواطنين من أهمها اضافة رقم التليفون لبطاقة التموين إلكترونيا، بالإضافة إلى تلبية ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بصرف الدعم التمويني، ومن الجدير بالذكر أنه تأتي خطوة تحديث بيانات البطاقة التموينية على موقع دعم مصر تفاديا لوقف الخدمة، وضمان وصول الدعم للمستحقين.

اضافة رقم التليفون عبر موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

يمكن لكافة المواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 من خلال موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 من المنزل بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بتسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر الرسمي .

. ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة “خدمات التموين المتاحة”

بعد ذلك عليه بتسجيل رقم الهاتف المحمول

ثم يختار إعادة إرسال كلمة مرور الهاتف المحمول.

ومن ثم يقوم بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية المراد تحديث بياناتها.

يجب كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم في الأماكن المخصصة.

وأخيرا يجب النقر فوق أيقونة إرسال كلمة المرور.

بمحرد استلام رقم المرور تكون بذلك انتهت خطوات التسجيل.

في الآونة الزمنية الاخيرة قامت وزارة التموين المصرية بالاعلان في بيان رسمي لها عن ضرورة قيام كافة المواطنين المالكين لبطاقات التموين بتحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم عبر موقع دعم مصر الالكتروني التابع للوزارة والمتوفر على شبكة الانترنت، ولهذا قدمنا لكم خلال سطور هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بتحديث البيانات.