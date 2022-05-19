استعلام نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات

من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022 خلال ساعات قليلة في كافة المحافظات المصرية، خاصة أنه انتهى الطلاب بالفعل من تأدية الامتحانات منذ بضعة أيام، وتتزايد معدلات البحث بشكل كبيرجدا من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن أي تفاصيل تخص النتيجة، وما يؤكد اقتراب موعد ظهور النتيجة هو تصريح الكثير من المصادر بانتهاء عمليات تصحيح ورصد درجات الطلاب في الكثير من لجان الكونترول، وجاري الآن اعداد الكشوفات حتى يتم اعتمادها والموافقة عليها بشكل رسمي، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022

أما بشأن موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 ، أفادت بعض الأنباء الصادرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم وبعض المواقع الإلكترونية التابعة لها خلال فترة وجيزة، في ظل توقعات كبيرة بارتفاع نسبة نجاح الطلاب هذا العام، إذ تشير التقارير إلى وصول نشبة النجاح إلى 80%، بعد أن عاش الطلاب وأولياء أمورهم فترة كبيرة من القلق والتوتر بعد تطبيق النظام الجديد للامتحانات واختلاف طرق تقييم الطلاب التي تعتمد بشكل أساسي على مدى فهم واستيعاب الطلاب، وليس غلى نظرية الحفظ والتلقين،

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022، من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي التابعة للوزارة، ومن ثم اتباع الخطوات التالية: