ثبته واستفاد .. طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 whatsapp gold بالخطوات ومميزاته المختلفة عن الإصدار الأصلي

ذهب الكثير للبحث على منصة محرك البحث جوجل لمعرفة طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 whatsapp gold بالخطوات ومميزاته المختلفة عن الإصدار الأصلي، وهو برنامج للمراسلة السريعة ونسخة تعتبر معدلة عن الواتس التقليدي أحدث الواتس الذهبي ضجة في عالم البرمجيات، ووجد أن التحديث الجديد به العديد من المميزات الفريدة، ويبحث المتابعين عن طريقة تثبيت الواتس الذهبي نظراً لأهميته في عالم الدردشات والتواصل بين الأفراد حيث تم إنشاء هذا التطبيق في عام 2009، وانتشر بطريقة سريعة ومذهلة، ولاستخدام هذا التطبيق لابد أن يتوفر لديك هاتف محمول.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 whatsapp gold بالخطوات

في هذا التطبيق الكثير من المميزات التي جعلت الناس يتهافتون على تنزيل الواتس الذهبي، من. مميزاته الجميلة إنك تستطيع إخفاء مشاهدتك للحالات التي تعرض عندك في الحالات ولا يرى الطرف الآخر أنك رأيتها، وتستطيع أيضاً معرفة العبارة المحذوفة من الطرف الآخر بعد حذفها، وتستطيع أيضاً إخفاء كلمة جاري الكتابة التي تظهر للطرف الآخر ويمكنك أيضاً إخفاء كلمة كلمة جاري التسجيل ويتيح لك الواتس الذهبي حماية رسائلك وإخفائها عن المتطفلين.

خطوات تثبيت واتساب الذهبي 2022

لتثبيت الواتس الذهبي يجب عليك أن تقوم بتحميله من مصدر غير معلوم لكي تحمل آخر إصدار في الواتس الذهب، كما يجب عليك عمل حفظ للمعلومات الموجودة على الواتس القديم عن طريق عمل نسخة احتياطية من الإعدادات ثم اختر الدردشات.

اضغط على تحميل الواتس الذهبي وانتظر حتى تكتمل عملية التحميل بالكامل بصيغة Apk، واختر الحساب الشخصي للواتس الذهبي المتصل بجوجل درايف.

توجه إلى شاشتك الرئيسية وأبحث عن الإصدار الجديد وقم بتثبيته، ولابد أن تكون سرعة الانترنت متوفرة وإمكانيات الهاتف تسمح بتحميله.

أدخل إلى الواتساب الذهبي الجديد بعد تثبيته بنجاح، ستجد رابط للتحديث اليومي للواتس الذهبي، امشي على خطوات التثبيت حتى تكتمل عملية التحميل دائماً بنجاح.

سجل بياناتك الشخصية مثلما تفعل في الواتس التقليدي وعندها يمكنك استخدام التحديث الجديد بكل سهولة.

تأكد من أن إصدار الواتس الذهبي قد تم تنزيله بنجاح وتمتع بالمميزات الجديدة الكثيرة لهذا التطبيق، بعد الولوج إليه سوف يظهر أمامك خياران أولهما إستعادة النسخة الاحتياطية المحفوظة سابقاً، والخيار الثاني الموافقة والمتابعة اضغط على استعادة النسخ ستجد كل البيانات القديمة الخاصة بك.