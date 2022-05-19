نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوفر الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يسارع الكثير من أولياء أمور طلاب وطالبات الرابع الإبتدائي للبحث عن موعد ظهور نتائج 4 إبتدائي، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء جميع امتحانات المواد المقررة عليهم للفصل الدراسي الثاني، حالة من الترقب والإنتظار من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم الطلاب، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن النتيجة خلال وقت قريب، حيث لا تزال أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب مستمرة، وفي سطور هذا المقال تعرف على خطوات الاستعلام عن النتائج فور إعلان الوزارة عن ظهورها.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

تسائل الآلاف من أولياء أمور طلبة الصف الرابع الإبتدائي 2022 عن موعد ظهور نتائج رابعة إبتدائي الترم الثاني، وبحسب مصادر عاملة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أشارت إلى أن الإعلان سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن ينتهي الكنترول من تصحيح كراسات إجابات الطلاب ورصد الدرجات، حيث سيتم بعد ذلك مراجعتها واعتمادها تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي، جدير بالذكر بأن آخر امتحان خاضه طلاب الرابع كان في مادة الرياضيات بتاريخ 12 مايو الجاري

نظام تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

قالت وزارة التربية والتعليم بأن تقييم امتحانات طلاب الصف الرابع الإبتدائي سيكون بالألوان، وذلك وفقا للنظام الجديد المعمول به كما في الفصل الدراسي الأول، حيث سيتمكن أولياء أمور الطلاب من معرفة النتيجة من خلال الألوان والتقديرات، وحددت الوزارة اللون الأزرق بأن الطالب حاصل على تقدير امتياز وبنسبة من 85% إلى 100%، بينما خصص اللون الأخضر بحصول الطالب على تقدير جيد بنسبة 65% إلى 85%، واللون الأصفر يشير إلى أن الطالب حصل على نسبة نجاح بنسبة 50% إلى 60%، وأخيرا اللون الأحمر يشير إلى رسوب الطالب حيث سيدخل امتحانات الدور الثاني.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني جميع المحافظات

يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 200 الترم الثاني إلكترونيا برقم الجلوس، كما يمكن أيضا التعرف على النتيجة في كشوفات المدارس، وقد أتاحت الوزارة معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث يتم مشاهدة النتائج عقب إعلان الوزارة عن ظهورها بشكل رسمي، وتوجد عدد من الخطوات التي يجب القيام بها لمعرفة النتائج نتعرف عليها في السطور التالية.