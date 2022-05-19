نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة النتائج الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد عام طويل عانى فيه الطلاب واولياء الامور من بعض الخيرة والقلق بسبب تحديث المناهج وتطبيق النظام الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم أخيراً عن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 ، وذلك بشكل إلكتروني بالاسم ورقم الجلوس فقط في كافة المدارس بمختلف المحافظات ، وذلك بعد تصدر البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي محركات بحث جوجل في مصر، والتي أعلنت الوزارة أنه سوف يتم تقييم مستوى فيها بالألوان وليس بالدرجات، وإليكم التفاصيل.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

بعد انتهاء مارثون امتحانات مرحلة التعليم الأساسي، تزايدت معدلات البحث بشكل خاص عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 20221، وهو الرابط الذي تم أتاحته رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم، ليتنكن الطلاب واولياء الأمور من الاطمئنان على معدلاتهم وتقديراتهم هذا العام الدراسي الذي شهد الكثير من الجدل بسبب كثافة وتحديث المناهج، وقد صرح المسؤولون انه تم البدء في تصحيح اوراق اجابات الامتحان للطلاب بمجرد الانتهاء من تأدية الامتحانات، وهو ما ساعد على سرعة ظهور النتيحة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 20221

ثمة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن لولي الامر اتباعها لاستخراج نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 20221، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

يجب الدخول مباشرة على رابط موقع بوابة التعليم الأساسي .

. ومن ثم تحديد الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه، وهو الصف الرابع الابتدائي.

يجب بعد ذلك تحديد المحافظة المنتمي لها الطالب.

ثم إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس بشكل صحيح.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام او عرض النتيجة ثم الانتظار لبضعة دقائق قليلة لحين الانتهاء من تحميل النتيجة لتظهر بعد ذلك بالتفاصيل، وكما ذكرنا انه يتم تقييم الطلاب بالألوان وليس بالدرجات، حيث يعبر كل لون عن مستوى معين، وهي كالتالي:

اللون الأزرق.. يشير إلى أنّ الطالب قد فاق التوقعات وحصل على درجات من (85 إلى 100) درجة. أما اللون الأخضر فيشير إلى أنّ الطالب قد حصل على درجات تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة. ويوضح اللون الأصفر. أنّ الطالب بحاحة لبعض الدعم، وأنه حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة. وأخيراً يشير اللون الأحمر أنّ المتعلم لم يتقن المعارف والمهارات ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم.

تسعى وزارة التربية والتعليم المصرية جاهدة لتوفير سُبل الامان لطلابها لذلك فعلت بوابة نتائج التعليم الاساسي، وخاصةً مع قُرب موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني، وذلك لكي يتمكن الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم بشكل الكتروني من المنزل، دون الحاجة للذهاب الى المدارس في ظل ما تمر بة البلاد من ظروف استثنائية قد تؤثر على سلامة الطلاب.